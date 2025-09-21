Visite guidée de la Cité Judiciaire Cité judiciaire Pontoise

Visite guidée de la Cité Judiciaire Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h30 Cité judiciaire Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

Accompagnés d’un avocat du Barreau de Pontoise, découvrez les coulisses d’un tribunal majeur du département.

Prévoir une pièce d’identité.

Nombre de places limitées, réservation obligatoire.

Cité judiciaire 3 rue Victor-Hugo 95300 Pontoise Pontoise 95300 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « musee@ville-pontoise.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 30 73 90 77 »}] Majestueuse, juchée sur les hauteurs de la vieille ville, la cité judiciaire s’impose. Un large escalier, visible depuis le boulevard Jean Jaurès affirme son importance. Conçu par l’architecte Henri Ciriani, le Palais de Justice a été mis en service en janvier 2005. Il joue sur le contraste entre la transparence des grandes salles et l’intimité des volumes opaques des bureaux. A 15, RERC gare de Pontoise par gare du Nord ou St Lazare

