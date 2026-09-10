Visite Guidée de la Cité Médiévale, Cité médiévale, Les Tréchis

Informations pratiques

Visite Guidée de la Cité Médiévale Dimanche 20 septembre, 10h00 Cité médiévale Loir-et-Cher

Limité à 50 pers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Déambulez dans les ruelles tortueuses et chargées d’histoire de la cité médiévale de Mennetou-sur-Cher. Découvrir un patrimoine rare et d’exception : enceinte fortifiée, grange aux dîmes et église du XIIIᵉ, maison à colombages des XVᵉ et XVIᵉ.s. Laissez-vous guider dans ce décor pittoresque et succombez au charme des vieilles pierres.

Cité médiévale Le Bourg 41320 Mennetou-sur-Cher Les Tréchis 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 (0)2.54.98.12.29 http://www.sologne-tourisme.fr https://www.facebook.com/solognecotesudtourisme Depuis le XIIIe siècle la petite cité médiévale de Mennetou dresse fièrement ses tours et ses portes depuis plus de 800 ans. Les ruelles tortueuses sont bordées par de belles bâtisses à pans de bois des XVe et XVIe siècles et d’autres patrimoines classés du XIIIe siècle dont une très belle grange aux dîmes. Parking à proximité – Véloroute Cœur de France à vélo – Parking vélo, aire de repos et autre services vélo

Déambulez dans les ruelles tortueuses et chargées d’histoire de la cité médiévale de Mennetou-sur-Cher.

©OT Sologne côté sud