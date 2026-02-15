Visite guidée de la cité médiévale de Chauvigny

5 Rue Saint-Pierre Chauvigny Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-04-07 2026-07-05 2026-10-15

Ce parcours en plein coeur de l’histoire vous fera découvrir les différents édifices construits sur l’éperon rocheux du 11e au 15e siècle le puissant château Baronnial, résidence des seigneurs de Chauvigny, les châteaux de Montléon (vestiges), Harcourt et Gouzon, sans oublier la tour de Flins (privée), n’auront plus de secrets pour vous. Chef d’oeuvre de l’art roman, la collégiale Saint-Pierre viendra ponctuer ce voyage en plein Moyen Âge. .

5 Rue Saint-Pierre Chauvigny 86300 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 46 35 45 musees@chauvigny-patrimoine.fr

L’événement Visite guidée de la cité médiévale de Chauvigny Chauvigny a été mis à jour le 2026-02-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne