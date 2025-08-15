Visite guidée de la cité médiévale de Laon Laon

Visite guidée de la cité médiévale de Laon Laon vendredi 15 août 2025.

Visite guidée de la cité médiévale de Laon

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

Tarif : 2.5 – 2.5 –

2.5

Tarif réduit enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-15 16:30:00

fin : 2025-08-18 17:30:00

Date(s) :

2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20

Une déambulation guidée au cœur de la vieille ville de Laon !

Partez sur les traces que les hommes du Moyen Âge ont semées sur la Montagne Couronnée de Laon en compagnie de votre guide dans le quartier ceinturant la cathédrale, de l’ancien hôtel-Dieu à la chapelle des Templiers via le dédale de ses ruelles médiévales !

RV chaque jour à 16h30 à l’Office de Tourisme afin de retirer vos tickets !

(réservation obligatoire / visite limitée à 25 personnes par session / durée 1h) 2.5 .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

English :

A guided stroll through the heart of Laon’s old town!

German :

Ein geführter Spaziergang durch die Altstadt von Laon!

Italiano :

Una passeggiata guidata nel cuore della città vecchia di Laon!

Espanol :

Un paseo guiado por el corazón del casco antiguo de Laon

L’événement Visite guidée de la cité médiévale de Laon Laon a été mis à jour le 2025-08-14 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Laon