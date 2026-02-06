Visite guidée de la cité médiévale de Laon Laon

Visite guidée de la cité médiévale de Laon

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 11:00:00

fin : 2026-04-04 12:15:00

Date(s) :

2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06 2026-04-11 2026-04-12 2026-04-18 2026-04-19

Une déambulation guidée au cœur de la vieille ville de Laon !

Partez sur les traces que les hommes du Moyen Âge ont semées sur la Montagne Couronnée de Laon en compagnie de votre guide dans le quartier ceinturant la cathédrale, de l’ancien hôtel-Dieu à la chapelle des Templiers via le dédale de ses ruelles médiévales !

RV chaque samedi, dimanche et jour férié à 11h à l’Office de Tourisme afin de retirer vos tickets !

(réservation obligatoire visite limitée à 25 personnes par session durée 1h15) .

Place du parvis Gautier de Mortagne Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 info@tourisme-paysdelaon.com

English :

A guided stroll through the heart of Laon’s old town!

