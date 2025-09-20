Visite guidée de la cité médiévale de Lauzerte Village de Lauzerte Lauzerte

Gratuit. Sur inscription. Départ sur la place des cornières.

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Parcours dans la cité médiévale : sur les traces du passé

Partez pour une balade à la découverte des empreintes laissées par les siècles. ️

Focus sur l’architecture médiévale : explorez la diversité des formes d’habitat – des maisons de marchands aux parcelles plus modestes, en passant par les couvents et les constructions militaires.

Au fil des ruelles, apprenez à repérer les belles rénovations qui témoignent de l’attachement des habitants à ce patrimoine unique. Ici, sculpture et architecture s’entremêlent pour faire de la cité un lieu vivant et remarquable.

Une invitation à regarder autrement les pierres et les façades, à la croisée de l’histoire et du présent.

Village de Lauzerte Place des Cornières, 82110 Lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 94 66 61 »}] Classée parmi les plus beaux villages de France, Lauzerte est une commune de 1511 habitants située dans le nord du Tarn-et-Garonne et à proximité du département du Lot, en région Occitanie.

Du haut de son rocher, la cité médiévale domine depuis le XIIe siècle les vallées généreuses de la Petite Barguelonne et du Lendou, et fait face aux grands plateaux calcaires caractéristiques du Quercy Blanc. Étape touristique incontournable et lieu de villégiature, Lauzerte est également une halte sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

© Mairie de Lauzerte