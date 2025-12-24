Visite guidée de la cité médiévale de Saint-Macaire, Office de Tourisme La Gironde du Sud Saint-Macaire

Visite guidée de la cité médiévale de Saint-Macaire

Office de Tourisme La Gironde du Sud 8, rue du Canton Saint-Macaire Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11 2026-02-18 2026-04-08 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26 2026-09-02 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23

Participez à une visite guidée de 2h dans l’enceinte fortifiée du village médiéval de Saint-Macaire, l’occasion de découvrir le riche passé de la cité au travers du récit de notre guide conférencière.

Découvrez ainsi les richesses architecturales des maisons de négociants, la place du marché, ses remparts, ses portes fortifiées et l’église Saint-Sauveur avec ses peintures murales datant du XIVème siècle et représentant entre autres l’Apocalypse, l’Annonciation, Saint-Jacques le Majeur et Sainte-Catherine.

Circuit non praticable avec des poussettes ou en fauteuil. Porter des chaussures confortables.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Saint-Macaire, 15 minutes avant le départ de la visite.

Visite uniquement en français.

Réservation fortement conseillée. .

Office de Tourisme La Gironde du Sud 8, rue du Canton Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 contact@lagirondedusud.com

