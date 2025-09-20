Visite guidée de la cité médiévale lors des Journées Européennes du Patrimoine Lauzerte

Visite guidée de la cité médiévale lors des Journées Européennes du Patrimoine Lauzerte samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la cité médiévale lors des Journées Européennes du Patrimoine

place des cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Début : Samedi 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Visite guidée de la cité médiévale ; retrouvez de beaux détails d’architecture, combiné avec les œuvres d’art de nos artisans

place des cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr

English :

Guided tour of the medieval town, featuring fine architectural details, combined with works of art by our craftsmen

German :

Geführte Tour durch die mittelalterliche Stadt; finden Sie schöne architektonische Details, kombiniert mit den Kunstwerken unserer Handwerker

Italiano :

Fate una visita guidata della città medievale, dove scoprirete splendidi dettagli architettonici, abbinati alle opere d’arte dei nostri artigiani

Espanol :

Realice una visita guiada por la ciudad medieval, donde descubrirá bellos detalles arquitectónicos, combinados con obras de arte de nuestros artesanos

