Visite guidée de la cité médiévale cité médiévale de Lauzerte, rdv au service animation, au rez de chaussée de la mairie de Lauzerte Lauzerte

Visite guidée de la cité médiévale

cité médiévale de Lauzerte, rdv au service animation, au rez de chaussée de la mairie de Lauzerte 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

(2 adultes et 2 enfants)

Date :

Début : 2026-03-04 10:00:00

fin : 2026-03-04 11:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Découvrez la cité médiévale de Lauzerte avec ses lieux incontournables, où le patrimoine bâti médiéval côtoie les oeuvres modernes de nos artisans d’art.

.

English :

Discover the medieval town of Lauzerte with its must-see sites, where the medieval built heritage rubs shoulders with the modern works of our craftsmen.

