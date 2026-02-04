Visite guidée de la cité médiévale mairie de Lauzerte, service animations Lauzerte

Visite guidée de la cité médiévale

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte Tarn-et-Garonne

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

2026-04-11

Profitez d’une visite guidée lors des Journées Européennes des Métiers d’Art les détails artistiques de la cité médiévale.

mairie de Lauzerte, service animations 5 rue de la mairie Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 61 s.communal@lauzerte.fr

English :

Enjoy a guided tour during the Journées Européennes des Métiers d’Art: the artistic details of the medieval town.

