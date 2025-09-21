Visite guidée de la cité minière Joseph Else Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim

Visite guidée de la cité minière Joseph Else Musée de la Mine et de la Potasse Wittelsheim dimanche 21 septembre 2025.

Entrée libre

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de la Mine et de la Potasse propose une visite guidée le dimanche 21 septembre à 14h30:

Une visite guidée de la cité minière Joseph Else vous est proposée. Découvrez les différents types de logements des mineurs et plongez dans leur quotidien. Les visiteurs découvriront également l’œuvre sociale des MDPA ainsi que l’ensemble des commodités mises à leur disposition (coopérative, chapelle, pavillon de santé, …).

Musée de la Mine et de la Potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim Wittelsheim 68310 Cité Grassegert Haut-Rhin Grand Est

Musée de la Mine et de la Potasse