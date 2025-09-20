Visite guidée de la cité ouvrière Lafarge Cité ouvrière Lafarge Viviers

Prévoir chaussures fermées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Visite guidée de l’ancienne cité ouvrière de Lafarge, avec visite des intérieurs, notamment de la maquette de la Cité et de l’usine en 1890 et de l’appartement témoin des années 1950 aménagé par le CICP.

Cité ouvrière Lafarge 3-4 Lafarge, 07220 VIVIERS Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

©CICP