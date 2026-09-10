Visite guidée de La Clarté-Dieu et de son parc, La Clarté-Dieu, Orsay

Informations pratiques

Visite guidée de La Clarté-Dieu et de son parc Dimanche 20 septembre, 15h00 La Clarté-Dieu Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de La Clarté-Dieu et de son parc de 4ha

La Clarté-Dieu 95 rue de Paris, 91400 Orsay, France Orsay 91400 Essonne Île-de-France 0169284571 https://www.clarte-dieu.fr En 1952, le père franciscain Pol de Léon charge deux frères, assistés de l’architecte Emmanuel Besnard-Barnadac, de concevoir un programme pour la construction d’un couvent sur un terrain arboré de cinq hectares à Orsay. Ils confient le chantier, qui commence en 1954, aux frères Luc et Xavier Arsène-Henry. Ceux-ci conçoivent un ensemble de bâtiments disposés autour d’un cloître, avec un agencement adapté à la déclivité du terrain. Au sud du cloître sont disposés les pièces accessibles au public (parloirs et infirmerie), le reste étant à l’origine soumis à la règle de la clôture. Une porterie et un carrelage différencié dans le hall symbolisent la séparation des espaces réservés aux frères. L’aile ouest accueille la chapelle au décor austère. Le chevet, au nord, reçoit deux grandes verrières verticales abstraites réalisées par Paul Virilio sur les cartons du peintre Serge Rezvani dans des teintes de brun, jaune et mauve. L’aile est occupée par des salles de classes, de réunions ainsi que par les ateliers, cuisine et réfectoire. Au nord, le cloître est fermé par un déambulatoire, qui prolongé vers l’est relie le scolasticat. Ce bâtiment d’habitation de quatre étages est placé en léger décalage par rapport aux autres afin que chaque cellule bénéficie d’un ensoleillement. Le couvent, inauguré en 1956 a fait l’objet de nombreuses publications dans des revues d’architecture, comme d’art sacré. Une partie de celui-ci a été réaménagée dans les années 1980 à l’aide des frères Arsène-Henry pour servir de centre de formations religieuses.

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