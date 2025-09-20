Visite guidée de la Closerie et de la Villa Falbala – Fondation Dubuffet Closerie Falbala – Fondation Dubuffet Périgny

Visite guidée de la Closerie et de la Villa Falbala – Fondation Dubuffet Closerie Falbala – Fondation Dubuffet Périgny samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Closerie et de la Villa Falbala – Fondation Dubuffet 20 et 21 septembre Closerie Falbala – Fondation Dubuffet Val-de-Marne

Inscription obligatoire. Pour la protection de l’oeuvre, le nombre de places est limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:30:00

Œuvre majeure de Jean Dubuffet, la Closerie Falbala a été construite entre 1970 et 1973 en béton et résine époxy sur un terrain proche des anciens ateliers de sculpture de l’artiste et représente une surface de 1 610 m2. Elle entoure de ses murs sinueux la Villa Falbala, demeure sans fenêtres conçue par Jean Dubuffet pour abriter le Cabinet logologique (1967-1969), « chambre d’exercice philosophique » de l’artiste, haut lieu du mental. Œuvre capitale de la période de l’Hourloupe, la Closerie Falbala a été classée Monument historique en novembre 1998.

Closerie Falbala – Fondation Dubuffet Sente des Vaux / Ruelle aux chevaux 94520 Périgny-sur-Yerres Périgny 94520 Val-de-Marne Île-de-France http://www.fondationdubuffet.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.fondationdubuffet.com/actualites/detail/67 »}] Oeuvre majeure de Jean Dubuffet, la Closerie Falbala, a été classée monument historique en 1998. Visite uniquement sur inscription.

Œuvre majeure de Jean Dubuffet, la Closerie Falbala a été construite entre 1970 et 1973 en béton et résine époxy sur un terrain proche des anciens ateliers de sculpture de l’artiste et représente une…

© ADAGP, Paris 2025 / Fondation Dubuffet, Paris