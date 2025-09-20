Visite guidée de la Collection Gaumont Collection Gaumont Neuilly-sur-Seine

Visite guidée de la Collection Gaumont Collection Gaumont Neuilly-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Collection Gaumont Samedi 20 septembre, 11h00, 12h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Collection Gaumont Hauts-de-Seine

Gratuit. Inscriptions obligatoires. Ouverture des inscriptions lundi 15 septembre. Aucune inscription ne sera prise en compte avant cette date.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Visite commentée de la Collection Gaumont, suivie d’une projection d’un film de montage réalisé par GP Archives.

Inscriptions obligatoires. Ouverture des inscriptions le lundi 15 septembre. Aucune inscription ne sera prise en compte avant cette date.

Collection Gaumont 13 rue du Midi 92200 Neuilly-sur-Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 43 21 65 http://www.gaumont.com [{« type »: « email », « value »: « inscriptions.jep@gaumont.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 43 21 65 »}] La Collection Gaumont, a pour mission de, collecter, conserver et valoriser tout ce qui a trait à l’activité de la doyenne mondiale des sociétés cinématographiques, de ses origines 1895 à nos jours. Quelques chiffres pour préciser la taille de la Collection, qui comporte : 11 405 affiches, 344 appareils et accessoires, 288 596 photographies, 3015 scénarios, 1 172 occurrences se rattachent à des éléments de décor ou à des costumes, etc. M1 Porte Maillot, RER C, Bus

Visite commentée suivie d’une projection