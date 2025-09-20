Visite guidée de la collection paléontologique Jean Weiss Journées Européennes du Patrimoine Musée paléontologique Jean Weiss Châtillon-Saint-Jean
Visite guidée de la collection paléontologique Jean Weiss Journées Européennes du Patrimoine Musée paléontologique Jean Weiss Châtillon-Saint-Jean samedi 20 septembre 2025.
Musée paléontologique Jean Weiss 120B Rue de l’Octavéon Châtillon-Saint-Jean Drôme
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la collection paléontologique Jean Weiss vous ouvre ses portes !
English :
As part of the European Heritage Days, the Jean Weiss paleontological collection opens its doors to you!
German :
Im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals öffnet die paläontologische Sammlung Jean Weiss ihre Türen für Sie!
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, la collezione paleontologica Jean Weiss vi apre le porte!
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la colección paleontológica Jean Weiss le abre sus puertas
