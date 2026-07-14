Visite guidée de la collection permanente, au musée gallo-romain Claracq
vendredi 7 août 2026 · Claracq
Informations pratiques
Claracq
Visite guidée de la collection permanente, au musée gallo-romain
Route du Château Claracq Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Les fouilles archéologiques de la villa gallo-romaine de Lalonquette ont livré les vestiges d’une somptueuse demeure, aujourd’hui conservés au musée. L’exposition permanente fractionnée en quatre thématiques, dévoile l’histoire de ce site et met en lumière les us et coutumes des gallo-romains. .
Route du Château Claracq 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 67 13 86 69
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English : Visite guidée de la collection permanente, au musée gallo-romain
L’événement Visite guidée de la collection permanente, au musée gallo-romain Claracq a été mis à jour le 2026-07-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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