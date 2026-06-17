Bédouès-Cocurès

VISITE GUIDEE DE LA COLLEGIALE DE BEDOUES

Bédouès-Cocurès Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:30:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-10 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-04 2026-08-07 2026-08-11 2026-08-14 2026-08-18 2026-08-21 2026-08-25 2026-08-28

Visite de la Collégiale fortifiée de Bédouès, un détour par le village et la chapelle St Saturnin. Vous découvrirez l’histoire de ce lieu construit par le pape Urbain V, une salle de classe de 1900, et une exposition des paysages d’autrefois. Rendez-vous devant la Collégiale. Durée 1h. Possibilité d’accueil particulier pour groupes (mini 10 personnes).

L’association Les Compagnons de la Tour vous accueille pour la visite de la Collégiale fortifiée de Bédouès, un détour par le village et la chapelle St Saturnin.

Vous découvrirez l’histoire de ce lieu construit par le pape Urbain V, une salle de classe de 1900, et une exposition des paysages d’autrefois.

Rendez vous devant la Collégiale.

Durée 1H30

Possibilité d’accueil particulier pour groupes ( mini 10 personnes) .

Bédouès-Cocurès 48400 Lozère Occitanie +33 6 32 49 15 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visit the fortified Collegiate Church of Bédouès, a detour through the village and the chapel of St Saturnin. You’ll discover the history of this place built by Pope Urbain V, a classroom from 1900, and an exhibition of landscapes from bygone days. Meet in front of the Collégiale. Duration: 1 hour. Special arrangements for groups (min. 10 people).

L’événement VISITE GUIDEE DE LA COLLEGIALE DE BEDOUES Bédouès-Cocurès a été mis à jour le 2026-06-17 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes