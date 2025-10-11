Visite guidée de la collégiale et du chantier de restauration de la tour-clocher Aix-Villemaur-Pâlis

Visite guidée de la collégiale et du chantier de restauration de la tour-clocher

1 rue de l’Eglise Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Samedi 11 octobre VILLEMAUR-SUR-VANNE Visite guidée de la collégiale et du chantier de restauration de la tour-clocher. A 15h.

Visite commentée de la collégiale de l’Assomption-de-la-Vierge de Villemaur-sur-Vanne datant du XIIIe siècle. Célèbre pour son jubé sculpté en bois, réalisé en 1521, dans le plus pur style de l’École Champenoise. L’architecture sobre du chœur et du transept du XIIIe siècle, ainsi que la nef du XVIe, sont recouverts d’un beau cerceau de bois. La pierre calcaire et le bois, intimement liés, confèrent au trésor de cette église le jubé toute son importance. Autrefois polychromé, ce célèbre jubé, qui ferme entièrement le chœur, est d’une remarquable finesse et d’une richesse décorative étonnante. Véritable livre d’instruction et de médiation à l’usage des pèlerins du Moyen Âge. C’est le plus important et le plus riche des jubés de bois subsistants en France. La visite se poursuivra au sein de la tour-clocher où vous pourrez admirer le travail de restauration effectué par les différents ouvriers.

Tarif 4€

Réservation obligatoire +33 (0)3 25 70 04 45 +33 (0)3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com 4 .

1 rue de l’Eglise Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 3 25 40 97 22 ot@tourisme-othe-armance.com

