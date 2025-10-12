Visite guidée de la Collégiale Saint Barnard Romans-sur-Isère

Visite guidée de la Collégiale Saint Barnard

3 place Maurice Faure Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Les Amis de Saint Barnard organisent une visite guidée au coeur de la Collégiale, un trésor historique incontournable de la ville de Romans-sur-Isère.

3 place Maurice Faure Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 63 21 54 contact@amisdesaintbarnard.fr

English :

The Friends of Saint Barnard are organizing a guided tour of the Collégiale, an essential historical treasure in the town of Romans-sur-Isère.

German :

Die Freunde von Saint Barnard organisieren eine Führung durch das Herz der Stiftskirche, einem unumgänglichen historischen Schatz der Stadt Romans-sur-Isère.

Italiano :

Gli Amici di Saint Barnard organizzano una visita guidata alla Collegiata, uno dei maggiori tesori storici di Romans-sur-Isère.

Espanol :

Los Amigos de Saint Barnard organizan una visita guiada a la Colegiata, uno de los mayores tesoros históricos de Romans-sur-Isère.

