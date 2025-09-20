Visite guidée de la collégiale Saint-Lazare d’Avallon Collégiale Saint-Lazare d’Avallon Avallon

Visite guidée de la collégiale Saint-Lazare d’Avallon Samedi 20 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Collégiale Saint-Lazare d’Avallon Yonne

Participation libre pour contribuer à la restauration et la valorisation de cet édifice majeur (avec reçu fiscal).

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite commentée de la collégiale Saint-Lazare d’Avallon par Didier Sécula, docteur en Histoire de l’Art et président des Parvis de Bourgogne, ainsi que d’autres membres des associations mobilisées pour sensibiliser aux besoins de préservation et de valorisation de l’édifice : Avallon-Patrimoines, Fédération Patrimoine-Environnement, Fondation du Patrimoine, Parvis de Bourgogne, Société d’Études d’Avallon.

Collégiale Saint-Lazare d’Avallon 11 rue Bocquillot, 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté La collégiale Saint-Lazare est située à Avallon en Bourgogne, entre Vézelay et Montréal, avec qui elle présente des liens architecturaux. Son architecture est romane et son portail date du XIIe siècle. L’édifice est classé au titre des monuments historiques en 1840 et a fait l’objet de restaurations par Viollet le Duc. Une nouvelle restauration portant sur la chapelle du Sacré-Cœur et ses remarquables peintures murales devrait s’achever à l’automne 2025. Parkings sur la place ou en centre-ville.

