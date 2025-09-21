Visite guidée de la collégiale Saint-Martin et ses tapisseries Collégiale Saint-Martin Montpezat-de-Quercy

Visite guidée de la collégiale Saint-Martin et ses tapisseries
Dimanche 21 septembre, 16h00
Collégiale Saint-Martin
Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée de la Collégiale Saint-Martin

Plongez dans l’histoire de la Collégiale Saint-Martin, joyau du patrimoine religieux local.

Admirez ses tapisseries flamandes classées Monument historique, véritables trésors d’art sacré.

Une visite guidée pour découvrir l’architecture du lieu, ses décors remarquables et les récits qu’ils renferment.

Collégiale Saint-Martin
Rue du collège, 82270 Montpezat-de-Quercy
Montpezat-de-Quercy 82270
Tarn-et-Garonne
Occitanie

Le cardinal Pierre des Prés, issu des seigneurs de Montpezat, voulut disposer d'une église funéraire pour reposer à sa mort dans son village natal. Il fit bâtir ce remarquable témoin de l'architecture gothique méridionale. Desservie par un collège de 15 chanoines logés dans les maisons en pans de bois, l'église collégiale était aussi paroissiale. Un riche mobilier subsiste, vestige des trésors accumulés depuis le Moyen Âge grâce aux legs du cardinal des Prés, dont le beau gisant de marbre perpétue le souvenir.

Cet édifice de style gothique abrite aussi des tapisseries flamandes d’exception classées au titre des Monuments historiques. Les quinze tableaux rassemblés en cinq panneaux racontent la vie et la légende de saint Martin de Tours. Tissées pour l’église vers 1519-1524 et restaurées en 2016, elles constituent un joyau à découvrir absolument.

