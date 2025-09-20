Visite guidée de la Collégiale St Vulfran parvis de la collégiale St Vulfran 80100 Abbeville Abbeville

nombre de place limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Chef d’œuvre de l’art gothique flamboyant, la collégiale est le témoin de la prospérité de la

ville au début du XVIe siècle. Venez admirer son élégante façade richement sculptée, ses

statues, son magnifique portail d’époque et ses très beaux retables à l’intérieur, le tout

sous une voute culminant à plus de 30 m de haut.

parvis de la collégiale St Vulfran 80100 Abbeville parvis St Vulfran 80100 Abbeville Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

Olivier Leclercq