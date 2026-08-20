Visite guidée de la colonne Napoléon, Colonne Napoléon, Val-de-la-Haye

Informations pratiques

Visite guidée de la colonne Napoléon 19 et 20 septembre Colonne Napoléon Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Pour tout savoir sur le transbordement des Cendres de Napoléon au Val de la Haye le 9 Décembre 1840 et sur l’histoire du monument qui en perpétue le souvenir.

Colonne Napoléon Quai Napoléon, 76380 Val-de-la-Haye Val-de-la-Haye 76380 Seine-Maritime Normandie 06 29 55 44 95 https://www.valdelahaye.fr/colonne-napoleon/ Accueil commenté à ce monument commémoratif du retour des Cendres de Napoléon en 1840 Parking possible

Pour tout savoir sur le transbordement des Cendres de Napoléon au Val de la Haye le 9 Décembre 1840 et sur l’histoire du monument qui en perpétue le souvenir.

©Association Colonne Napoléon et les patrimoines du Val de la Haye