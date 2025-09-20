Visite guidée de La Comédie de Saint-Étienne La Comédie de Saint-Étienne Saint-Étienne

Visite guidée de La Comédie de Saint-Étienne La Comédie de Saint-Étienne Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de La Comédie de Saint-Étienne Samedi 20 septembre, 13h00, 15h00, 17h00 La Comédie de Saint-Étienne Loire

Gratuit / jauge réduite / réservation obligatoire / à partir de 8 ans / sac à dos interdit / photos autorisées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T14:20:00

Fin : 2025-09-20T17:00:00 – 2025-09-20T18:20:00

La Comédie de Saint-Etienne est un centre dramatique national et une école d’art dramatique. Elle existe depuis 1947, et elle est implantée dans le quartier Manufacture – Plaine Achille depuis 2017.

En groupe, un membre du personnel vous racontera l’histoire de ce théâtre jusqu’à nos jours. Vous visiterez ensuite le batiment, des coulisses jusqu’aux plateaux, des espaces techniques jusqu’aux loges.

Réservation obligatoire au 04 77 25 14 14 à partir du lundi 1er septembre.

La visite de 15h sera traduite en LSF (Langue des signes Française)

La Comédie de Saint-Étienne Place Jean-Dasté, 42000 Saint-Étienne, France Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477251414 http://www.lacomedie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0477251414 »}] La Comédie de Saint-Étienne est fondée à Saint-Étienne en 1947, sous l’impulsion de Jeanne Laurent et Jean Dasté, et est l’un des tout premiers Centres dramatiques nationaux de France. D’abord installée à Grenoble, la troupe de Jean Dasté, subventionnée par l’État, joue à partir de 1945 dans les usines pour toucher le public populaire puis s’implante à Saint-Étienne . Cette compagnie sera le point de départ du second centre dramatique national français. La Comédie se dote en 1982 de l’École de la Comédie de Saint-Étienne, qui dispense sur trois ans une formation de comédien. En 2017, la Comédie de Saint-Étienne s’installe dans une ancienne friche industrielle réhabilitée au sein du quartier Manufacture – Plaine Achille), elle est actuellement dirigée par Benoît Lambert et Sophie Chesne.

La Comédie de Saint-Etienne est un centre dramatique national et une école d’art dramatique. Elle existe depuis 1947, et elle est implantée dans le quartier Manufacture – Plaine Achille depuis 2017.

©Charlyne Azzalin pour La Comédie de Saint-Étienne