Visite guidée de la Commanderie Commanderie Templière et Hospitalière de Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie-de-Cernon

Visite guidée de la Commanderie Commanderie Templière et Hospitalière de Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie-de-Cernon samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Commanderie Samedi 20 septembre, 14h00 Commanderie Templière et Hospitalière de Sainte-Eulalie Aveyron

Sans réservation. Tarif visite guidée adulte (à partir de 13 ans) : 9€. Tarif visite guidée enfant (6 à 12 ans) : 6 €.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

⚔️ Visite guidée — Commanderie templière

Participez à la visite d’une des commanderies templières les mieux conservées de France.

Transmis en héritage aux Hospitaliers, ce monument a traversé plus de six siècles d’histoire, révélant un trésor architectural exceptionnel.

Commanderie Templière et Hospitalière de Sainte-Eulalie 12230 Sainte-Eulalie-de-Cernon Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie

⚔️ Visite guidée — Commanderie templière

© La commanderie du Larzac