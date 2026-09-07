Visite guidée de la Commanderie du Larzac, Commanderie du Larzac, Sainte-Eulalie-de-Cernon

Informations pratiques

Visite guidée de la Commanderie du Larzac Samedi 19 septembre, 14h00 Commanderie du Larzac Aveyron

Tarif exceptionnel de 6€/personne au lieu de 12€/personne pour les adultes et gratuit pour les enfants (adulte à partir de 13 ans). Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

A l’occasion des JEP nous proposons une visite guidée de la Commanderie Templière et Hospitalière du Larzac.

Commanderie du Larzac Place de la Fontaine, 12230 Sainte-Eulalie-de-Cernon, France Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie 0565627998 https://commanderie-larzac.com La Commanderie, siège des Templiers et des Hospitaliers témoigne à elle seule de 600 ans de présence continue des ordres religieux et militaires en Occident.

Elle consiste à découvrir la vie de ces moines soldats à leur apogée de manière ludique et interactive. Il s’agit de l’une des mieux conservées de France ouverte au public. Sortie A75 la Cavalerie N°47. Parking gratuit à l’entrée du village (suivre panneau).

A l’occasion des JEP nous proposons une visite guidée de la Commanderie Templière et Hospitalière du Larzac.

©amisdelacommanderiedularzac