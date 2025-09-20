Visite guidée de la Commanderie templière de Jalès Commanderie de Jalès Berrias-et-Casteljau

Visite guidée de la Commanderie templière de Jalès Commanderie de Jalès Berrias-et-Casteljau samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Commanderie templière de Jalès 20 et 21 septembre Commanderie de Jalès Ardèche

Visites de la commanderie : 1€ avec ticket de tombola inclus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le laboratoire Archéorient (CNRS/Université Lyon 2) et l’association Act’Jalès vous invitent à découvrir l’histoire et les activités de la Commanderie templière de Jalès, l’une des mieux conservées de France.

Ce site accueille depuis 1985 une antenne du CNRS rattachée au Laboratoire Archéorient, où des chercheurs étudient les sociétés anciennes et leurs environnements, du Proche-Orient au Caucase, en passant par la péninsule Arabique. Leur travail mêle archéologie, sciences de la vie et de la terre, pour mieux comprendre les grandes étapes de l’histoire humaine : naissance de l’agriculture, sédentarisation, urbanisation, adaptation aux milieux naturels…

Commanderie de Jalès Hameau de Jalès, 07460 Berrias-et-Casteljau, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Berrias-et-Casteljau 07460 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 39 30 05 http://www.jales.fr Commanderie de templiers construite en 1140, fortifiée durant la guerre 100 ans puis restaurée et agrandie au milieu du XVIIIe siècle. RD 104

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le laboratoire Archéorient (CNRS/Université Lyon 2) et l’association Act’Jalès vous invitent à découvrir l’histoire et les activités de la de des …

©S. Sanz-Laliberté