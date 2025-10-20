Visite guidée de la criée côtière Visite libre des expositions d’Haliotika Le Port Terrasse panoramique Guilvinec

Début : 2025-10-20 16:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-20

Avant ou après avoir visité librement notre nouvelle exposition « Embarquement Immédiat ! » et avoir découvert le cheminement de la mer à l’assiette, assistez à la vente aux enchères des langoustines frétillantes et des poissons tout juste débarqués par les pêcheurs. Notre guide vous explique le fonctionnement des enchères et vous donne quelques anecdotes sur les poissons et crustacés.

Je pense à ma petite laine pour la criée seulement 6°C ! Je mets des chaussures fermées, le sol est humide.

Sur réservation, dans la limite des places disponibles.

À partir de 16h. 45 minutes environ de visite de la criée + 1h30 de visite libre du centre. .

Le Port Terrasse panoramique Haliotika La Cité de la pêche Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 28 38

