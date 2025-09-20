Visite guidée de la criée du port de Saint-Malo Quai du Val, Saint-Malo Saint-Malo

Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00

La criée : Lieu central de l’activité pêche à Saint-Malo, elle accueille les pêcheurs, les mareyeurs, les grossistes et les détaillants débarquant et achetant les produits de la mer distribués sur les points de vente locaux.

Pour faire découvrir les rouages de la filière locale des produits de la mer, le Port de pêche de Saint-Malo ouvre aux petits et aux grands.

Quai du Val, Saint-Malo Quai du val 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Saint-Servan – Solidor Ille-et-Vilaine Bretagne 0299205100 https://www.saintmalo-cancale.port.bzh/page/presentation Criée du port de Pêche de Saint-Malo – Quai du Val

Débarque et vente de poissons et crustacés Parking gare maritime

