Visite guidée de la crypte abritant les reliques des Saints Agoard, Aglibert et leurs compagnons Église Saint-Christophe Créteil

Visite guidée de la crypte abritant les reliques des Saints Agoard, Aglibert et leurs compagnons Dimanche 21 septembre, 13h30, 15h30, 17h30 Église Saint-Christophe Val-de-Marne

12 places par créneau horaire. Réservations nécessaires entre le 02 et le 19 septembre. La liste des inscrits, par tranche horaire, sera affichée sur l’une des grilles du porche. Rendez-vous sous le porche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T14:15:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:15:00

Depuis plus de mille ans, au carrefour devenu nos routes, l’église Saint-Christophe se dresse et nous offre, dans la grâce de sa structure harmonieuse née de l’union de courants architecturaux variés, un lieu de vie où se lit, dans la pierre, le verre et le bronze, dans le cuir et le cuivre, dans le laiton et le bois, le souci de la transmission, seul partage qui défie le temps : transmission d’une mémoire, d’une histoire, d’une foi.

Vous serez invités à découvrir – ou redécouvrir – ce lien.

Pour des raisons pratiques, le groupe de visite sera divisé en deux, mais chaque « moitié » pourra visiter chaque espace.

Chaque groupe « construira » sa visite selon sa curiosité, dans la crypte et dans l’église haute, avec l’aide du guide et, si vous le souhaitez, grâce aux QR codes indiqués sur le document qui vous sera remis (vous pourrez plus tard refaire ou terminer tranquillement la visite).

Les QR codes se lisent avec votre smartphone. Vous aurez alors accès à des photos, articles ou explications pour compléter la visite.

Si votre smartphone ne scanne pas les flashcodes, pensez à télécharger gratuitement une application dédiée.

Votre guide sera équipé d’une tablette.

L’essentiel est simplement de voir… et peut-être de s’émerveiller.

L’accès à la crypte se fait par un escalier dans le collatéral sud à la hauteur du chœur.

Datant vraisemblablement de la fin du Xe siècle et remaniée à l’époque romane c’est au XIIe siècle, du fait de l’agrandissement de l’église, qu’elle a été “recouverte“ par le chœur gothique.

Sous la pierre d’autel se trouvent les reliquaires abritant les martyrs Agoard et Aglibert et leurs compagnons.

Église Saint-Christophe Place de l’église, 94000 Créteil, France Créteil 94000 Bleuets – Bordières – Buttes – Halage- Pinsons Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 42 07 39 79 »}]

Visite commentée

©MAJ/Les Amis de Créteil