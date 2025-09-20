Visite guidée de la crypte de l’église Saint-Hilaire par Stéphanie Tézière à Niort Journées européennes du patrimoine 2025 Eglise Saint-Hilaire Niort

Visite guidée de la crypte de l’église Saint-Hilaire par Stéphanie Tézière à Niort Journées européennes du patrimoine 2025 Eglise Saint-Hilaire Niort samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la crypte de l’église Saint-Hilaire par Stéphanie Tézière à Niort Journées européennes du patrimoine 2025

Eglise Saint-Hilaire 34 Rue du 14 Juillet Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Gratuit, sur réservation 8 visiteurs par visite.

Visites limitées à 30 minutes.

L’accès à la crypte se fera par l’escalier récemment rouvert à la visite, situé à l’intérieur de l’église.

Inscription sur Vivre à Niort.

Renseignements 05 49 78 78 05 ou sylvie.dubuc@mairie-niort.fr

Rendez-vous devant l’église Saint-Hilaire Non accessible PMR .

Eglise Saint-Hilaire 34 Rue du 14 Juillet Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 78 05 sylvie.dubuc@mairie-niort.fr

English : Visite guidée de la crypte de l’église Saint-Hilaire par Stéphanie Tézière à Niort Journées européennes du patrimoine 2025

German : Visite guidée de la crypte de l’église Saint-Hilaire par Stéphanie Tézière à Niort Journées européennes du patrimoine 2025

Italiano :

Espanol : Visite guidée de la crypte de l’église Saint-Hilaire par Stéphanie Tézière à Niort Journées européennes du patrimoine 2025

L’événement Visite guidée de la crypte de l’église Saint-Hilaire par Stéphanie Tézière à Niort Journées européennes du patrimoine 2025 Niort a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Niort Marais Poitevin