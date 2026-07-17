Visite guidée de la crypte romane, Église Saint-André, Esley

Informations pratiques

Visite guidée de la crypte romane Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-André Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Unique dans les Vosges, cette crypte construite au 12è siècle est dans son état d’origine.

Église Saint-André Rue de l’église, 88260 Esley Esley 88260 Vosges Grand Est 06 71 56 37 59 L’église Saint-André comporte sous son chœur une crypte romane. Joyau roman unique dans les Vosges, la crypte a été construite dans la seconde moitié du XIIe siècle, constituée de deux collatéraux voûtés d’arêtes et d’une nef centrale. On peut y voir aussi des statues de saint André et de la Vierge polychromes, datant du XIVe siècle.

L’église romane a brûlé en 1848 et est restée à l’état de ruine pendant 20 ans, avant d’être reconstruite en 1877.

La crypte de l’église est classée au titre des Monuments historiques depuis 1910.

Unique dans les Vosges, cette crypte construite au XIIè siècle est dans son état d’origine.

©Association H & P