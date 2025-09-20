Visite guidée de la dernière usine de clous d’Europe : la clouterie Rivierre – Creil Clouterie Rivierre Nogent-sur-Oise

Visite guidée de la dernière usine de clous d’Europe : la clouterie Rivierre – Creil Clouterie Rivierre Nogent-sur-Oise samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la dernière usine de clous d’Europe : la clouterie Rivierre – Creil Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Clouterie Rivierre Oise

Chaussures fermées avec de bonnes semelles obligatoires. 10€ par adulte / 5€ par enfant de 5 à 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Venez découvrir la dernière clouterie d’Europe encore en activité et ses machines de production centenaires.

Labellisée France Savoir-Faire d’Excellence, la Clouterie Rivierre, toujours en activité depuis 1888, ne cesse d’évoluer, d’innover et de se développer au fil des ans.

Présents dans de nombreux secteurs comme la restauration des monuments historiques, la maroquinerie de luxe, les chantiers navals, les jouets en bois, la coutellerie ou encore le modélisme…nous produisons plus de 2800 variétés de clous, pointes et semences. Nos machines de production sont d’origine et entièrement mécaniques.

Après cette visite guidée, les clous n’auront plus de secret pour vous !

Samedi 20 septembre : 11h00, 14h00, 16h00

Dimanche 21 septembre : 11h00, 14h00, 16h00

Clouterie Rivierre 6 rue des usines 60100 Creil Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 (0)7 69 85 69 60 https://www.clous-rivierre.com/ https://www.facebook.com/clouterie.rivierre/ [{« type »: « phone », « value »: « 07 69 85 69 60 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@clous-rivierre.fr »}] Dernière usine de fabrication de clous en Europe et seule au monde à produire des clous sur mesure pour différents marchés comme la maroquinerie de luxe, les chantiers navals, la coutellerie, les monuments historiques etc… Parking – Ligne de bus A arrêt « Verdun » – Gare de Creil

Journées européennes du patrimoine 2025

Clouterie Rivierre