Visite guidée de la Distillerie Aroma Plantes

à Sault Montbrun-les-Bains Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-04-01

Découvrez l’univers odorant des huiles essentielles et assistez aux campagnes de distillation.

.

à Sault Montbrun-les-Bains 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 82 49 montbrun@baronnies-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the fragrant world of essential oils and watch distillation campaigns.

L’événement Visite guidée de la Distillerie Aroma Plantes Montbrun-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale