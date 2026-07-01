Visite guidée de la distillerie Bologne, Distillerie Bologne, Basse-Terre
samedi 19 septembre 2026 · Distillerie Bologne · Basse-Terre
Informations pratiques
Visite guidée de la distillerie Bologne 19 et 20 septembre Distillerie Bologne Guadeloupe
Visite en extérieur : Prévoir des chaussures confortables, de l’eau et de quoi se couvrir du soleil
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T23:00:00+02:00
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, vivez une immersion unique au cœur de la Distillerie Bologne, au pied de la Soufrière.
Découvrez l’univers du rhum agricole et le savoir-faire historique de la maison, notamment autour de sa signature : la canne noire, rare et emblématique, qui révèle toute la richesse du terroir volcanique.
Au programme : visites commentées gratuites et animations pour explorer les secrets de fabrication et l’identité unique de Bologne.
Une expérience authentique à ne pas manquer pour plonger dans l’histoire et les saveurs de la Guadeloupe.
Distillerie Bologne Rivière Des Pères 97100 Basse-Terre Basse-Terre 97100 Guadeloupe Guadeloupe [{« type »: « link », « value »: « https://app.paypages.io/rhumbologne »}]
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, vivez une immersion unique au cœur de la Distillerie Bologne, au pied de la Soufrière.
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