Visite guidée de la distillerie Dévoille Distillerie Dévoille Fougerolles-Saint-Valbert

Visite guidée de la distillerie Dévoille
Distillerie Dévoille 7-9 Rue des Moines Hauts Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône
Gratuit
Début : 2025-09-02 15:30:00
fin : 2025-12-16 16:30:00
Découvrez les différentes étapes de la fabrication des eaux de vie
-la mise en œuvre des fruits (fermentation/macération)
-la distillation avec nos superbes alambics en cuivre martelé
-le vieillissement avec nos 3 magnifiques greniers où reposent 1200 bonbonnes d’eau de vie
-la salle de mise en bouteilles, etc.
-dégustation au choix.
Du 1er juillet au 31 août Du lundi au vendredi à 10h30 et à 15h30. Le reste de l’année le mardi à 15h30. Sauf jours fériés.
Visite guidée de 30 à 45 minutes + dégustation.
Pas de besoin de réserver.
Se présenter au magasin à l’heure de la visite.
Parking gratuit sur place.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .
