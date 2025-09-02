Visite guidée de la distillerie Dévoille Distillerie Dévoille Fougerolles-Saint-Valbert

Visite guidée de la distillerie Dévoille

Distillerie Dévoille 7-9 Rue des Moines Hauts Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône

Gratuit

Début : 2025-09-02 15:30:00

fin : 2025-12-16 16:30:00

2025-09-02 2025-09-09 2025-09-16 2025-09-23 2025-09-30 2025-10-07 2025-10-14 2025-10-21 2025-10-28 2025-11-04 2025-11-18 2025-11-25 2025-12-02 2025-12-09 2025-12-16 2025-12-23 2025-12-30 2026-01-06 2026-01-13 2026-01-20

Découvrez les différentes étapes de la fabrication des eaux de vie

-la mise en œuvre des fruits (fermentation/macération)

-la distillation avec nos superbes alambics en cuivre martelé

-le vieillissement avec nos 3 magnifiques greniers où reposent 1200 bonbonnes d’eau de vie

-la salle de mise en bouteilles, etc.

-dégustation au choix.

Du 1er juillet au 31 août Du lundi au vendredi à 10h30 et à 15h30. Le reste de l’année le mardi à 15h30. Sauf jours fériés.

Visite guidée de 30 à 45 minutes + dégustation.

Pas de besoin de réserver.

Se présenter au magasin à l’heure de la visite.

Parking gratuit sur place.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. .

Distillerie Dévoille 7-9 Rue des Moines Hauts Fougerolles-Saint-Valbert 70220 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 49 10 66

