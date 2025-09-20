Visite guidée de la Distillerie Hardy à Tartane Distillerie Hardy La Trinité

Visite guidée de la Distillerie Hardy à Tartane Distillerie Hardy La Trinité samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée de la Distillerie Hardy à Tartane 20 et 21 septembre Distillerie Hardy

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-21T01:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-22T01:30:00

Venez découvrir la renaissance de la Distillerie Hardy à Tartane! Un parcours de visite sur passerelle, au coeur des anciennes machines, vous permettra de vous imprégner du charme et de l’authenticité de ce lieu magique. Cette passerelle vous guidera jusqu’au roof top dont la vue à 180° sur la mer, de l’ilet Tartane à la Pointe de la Brèche, vous séduira et vous donnera certainement envie de consommer cocktails et tapas à l’heure du coucher de soleil…

Distillerie Hardy Tartane 97220 Trinité La Trinité 97220 Martinique https://www.rhum-hardy.com https://www.facebook.com/RhumHardy/;https://www.instagram.com/rhumhardy/ C’est au cœur de la Presqu’île de la Caravelle, haut lieu de la piraterie dans la Caraïbe, que se trouvent les terres du Rhum Hardy. Entre la Baie du Trésor, les ruines du Château Dubuc et la Baie du Galion… se cache le Trésor de la Caravelle : le Rhum Hardy ! Juste avant la plage de la Brèche, sur la droite se trouve l’ancienne Distillerie HARDY. Sa remise en état se déroule en plusieurs étapes, en commençant par la reconstruction du bâtiment en pierres côté mer qui accueille dorénavant les visiteurs dans de meilleures conditions pour découvrir la gamme des Rhums Hardy, mais aussi de nombreux produits issus de la petite production locale. A l’arrière de l’usine, la construction d’un chai de vieillissement redonnera vie à ce lieu endormi depuis 25 ans, et complètera magnifiquement le parcours de visite qui sera agrémenté d’un joli jardin paysagé aux alentours de cette petite usine familiale qui attend patiemment sa remise en état. Existence de 2 parkings (1ère entrée près du manguier centenaire, 2ème entrée juste après la pizzeria Kalicoucou, entre les 2 demi-roues)

Journées européennes du patrimoine 2025

@GaelleHardy