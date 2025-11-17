Visite guidée de la distillerie Jos Nusbaumer Steige

Visite guidée de la distillerie Jos Nusbaumer

Fondée en 1947, la distillerie artisanale Jos Nusbaumer est située à Steige au fond de la vallée de Villé dans un environnement naturel magnifique des Vosges alsaciennes. Notre spécialité est la distillation d’eaux de vie de fruits et baies sauvages, ainsi que l’élaboration de liqueurs de fruits et de plantes ; mais également de spiritueux comme le gin de montagne ou l’aquavit.

Gage de notre engagement artisanal, nous avons reçu le label Entreprise du Patrimoine Vivant.

Découvrez notre distillerie artisanale à travers une visite guidée !

Riche d’une expérience de plus de 75 ans, nous aurons le plaisir de vous faire partager notre savoir-faire en vous ouvrant nos portes. Vous serez accompagnés d’un membre de la distillerie qui vous expliquera tout le procédé de fabrication d’eaux-de-vie, liqueurs & crèmes lors d’une visite guidée d’environ une heure.

Accueil & présentation de la distillerie

Salle des alambics

Cuves de stockage

Embouteillage

Dégustation

Comptez 1h30 sur place (visite et dégustation).

VISITE GUIDEE SUR RESERVATION

Disponibilités & réservations des visites sur notre site internet dans la rubrique visites de la distillerie.

32 Grand Rue Steige 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 16 53 visites@jos-nusbaumer.com

