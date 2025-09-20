Visite guidée de la Distillerie Neisson Distillerie Neisson, 97221 Le Carbet Le Carbet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T23:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T23:00:00

Cette journée porte ouverte est une invitation à découvrir un lieu emblématique encore en activité, son architecture singulière, son histoire et son savoir-faire. Exceptionnellement, des visites guidées gratuites seront proposées, accompagnées d’ateliers et d’animations permettant de se connecter au terroir martiniquais, à ses champs de cannes et à toute la richesse culturelle qui façonne l’identité de la maison Neisson.

Première entreprise de Martinique et première distillerie ultramarine labellisée "Entreprise du Patrimoine Vivant", la distillerie Neisson invite à venir découvrir ses itinéraires de culture ainsi que les procédés d'élaboration de ses rhums AOC. Les JEP sont pour nous une occasion supplémentaire de valoriser ce produit patrimonial et plus particulièrement notre culture, au sens propre comme au figuré. Cette distinction est pour nous un réel honneur et reflète bien notre conception de la transmission, qui par définition part de l'existant pour aller vers l'avenir. Pour cette distillerie restée familiale et indépendante, l'avenir se concrétise dans un souci permanent d'amélioration de son activité, et ce, toujours dans une dynamique d'innovation vertueuse. Le label Entreprise du Patrimoine Vivant permet de distinguer les entreprises ancrées dans leur territoire et détentrices de savoir-faire exceptionnels alliant tradition et innovation. La distillerie Neisson fait partie des 1400 entreprises françaises actuellement labellisées.

