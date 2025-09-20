Visite guidée de la Distillerie – Verveine du Velay Pagès Distillerie pagès Saint-Germain-Laprade

Visite guidée de la Distillerie – Verveine du Velay Pagès Samedi 20 septembre, 10h30, 16h30 Distillerie pagès Haute-Loire

Nombre de places limité, sur réservation uniquement, 2 visites le 20/09 : 10h30 et 16h30

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Plongez dans l’univers de la Verveine du Velay en vous rendant à la Distillerie Pagès, profitez d’une visite interactive sur sa culture et son histoire à travers les siècles.

Distillerie pagès 202 avenue René Descartes, 43700 Saint-Germain-Laprade Saint-Germain-Laprade 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Téléphone : 0471030411
Email : contact@verveine.com

SAS PAGES VEDRENNE