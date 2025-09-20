Visite guidée de la fabrication du rasoir BIC1 BIC Rasoirs Longueil-Sainte-Marie

Visite guidée de la fabrication du rasoir BIC1 Samedi 20 septembre, 09h00, 11h00, 13h00, 15h00 BIC Rasoirs Oise

Cette visite est réservée aux adultes et aux enfants de +12 ans en groupe de 30 personnes par créneau horaire. La réservation est obligatoire et sera ouverte à partir du 8 septembre.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Le rasoir BIC1, l’iconique rasoir orange BIC, fête son 50eme anniversaire en 2025.

Venez découvrir comment il est fabriqué!

Vous découvrirez le process de fabrication des différents composants du rasoir et son assemblage lors d’une visite guidée de l’usine qui fabrique ce produit depuis 50ans.

BIC Rasoirs 422 rue du port Salut 60126 Longueil Sainte Marie Longueil-Sainte-Marie 60126 Oise Hauts-de-France 0344387700

