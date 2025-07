Visite guidée de la Fabrique à Bretzels Boehli Gundershoffen

Visite guidée de la Fabrique à Bretzels Boehli

14 rue des Genêts Gundershoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Mercredi 2025-08-20 14:00:00

fin : 2025-08-20 16:00:00

2025-08-20

La Fabrique à Bretzels, 1er espace dédié à la Bretzel en Alsace, est née de la volonté de la marque Bretzels Boehli d’ouvrir la vue sur sa production à tout public, en toute transparence. Depuis 2017, vous pouvez découvrir toute l’histoire mais aussi les coulisses de la fabrication des Bretzels.

L’Office de Tourisme vous propose une visite guidée de la fabrique à bretzel.

Vous pourrez tout découvrir sur la bretzel dans le plus grand espace dédié à cet emblème en Alsace ! Vous découvrirez l’histoire et les légendes de la bretzel, le parcours de M. Boehli, ainsi que les secrets de production, avec le tunnel à bretzels et sa vue directe sur l’ensemble des lignes de production. Vous pourrez également profiter de la boutique exclusive de la fabrique à la fin de la visite. .

14 rue des Genêts Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 70 tourisme@alsace-verte.com

English :

La Fabrique à Bretzels, the 1st space dedicated to pretzels in Alsace, was born from the desire of the Bretzels Boehli brand to open up the view of its production to the public, in complete transparency. Since 2017, you can discover the history behind the scenes of pretzel production.

German :

La Fabrique à Bretzels, 1. Raum, der der Brezel im Elsass gewidmet ist, entstand aus dem Wunsch der Marke Bretzels Boehli, den Blick auf ihre Produktion für jedes Publikum in aller Transparenz zu öffnen. Seit 2017 können Sie die gesamte Geschichte, aber auch die Hintergründe der Bretzelherstellung kennenlernen.

Italiano :

La Fabrique à Bretzels, il 1° spazio dedicato al brezel in Alsazia, è nato dal desiderio del marchio Bretzels Boehli di aprire la vista della sua produzione al grande pubblico, in totale trasparenza. Dal 2017, è possibile scoprire tutta la storia dietro le quinte della produzione di brezel.

Espanol :

La Fabrique à Bretzels, el 1er espacio dedicado al pretzel en Alsacia, nació del deseo de la marca Bretzels Boehli de abrir al gran público la visión de su producción, con total transparencia. Desde 2017, podrá descubrir toda la historia entre bastidores de la fabricación de pretzels.

