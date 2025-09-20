Visite guidée de la Faculté de Droit de Montpellier Faculté de droit Montpellier

Visite guidée de la Faculté de Droit de Montpellier Samedi 20 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 Faculté de droit Hérault

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:45:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T12:45:00

Plongez au cœur de l’enseignement du droit à Montpellier et partez à la rencontre de ses illustres étudiants, tels que Jean Moulin ou Paul Valéry.

Une incursion passionnante dans un lieu chargé d’histoire et de savoir.

Faculté de droit 31 rue de l'Université, 34000 Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 34 43 31 95 La Faculté de droit occupe depuis 1956 l'ancien couvent de la Visitation Sainte-Marie (Visitandines) dont l'aile ouest a alors été englobée dans les nouveaux bâtiments construits par l'architecte M. Bernard. Le cloître témoigne des bâtiments conventuels initiaux, construits à partir de 1632 selon les plans en vigueur au sein de cet ordre. L'ensemble des bâtiments a été réhabilité en 1997-1998. Tram 1, arrêt : Albert Ier.

Entrée principale : Rue de l’École Mage.

