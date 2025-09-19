Visite guidée de la Ferme Caussenarde d’Autrefois et de son architecture Ferme Caussenarde d’Autrefois Hures-la-Parade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

À travers une visite guidée de ce corps de ferme par un membre de la famille, vous découvrirez tous les attributs de l’architecture caussenarde sans charpente en bois, et au delà le mode de vie des paysans du Causse Méjean de 1640 à 1945.

Ferme Caussenarde d’Autrefois Hyelzas, 48150 Hures-la-Parade Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie 04 66 45 65 25 http://www.ferme-caussenarde.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.ferme-caussenarde.com/animations/expositions »}] La Ferme Caussenarde d’Autrefois est un écomusée du Causse.

En 1973, Marie et Armand Pratlong choisissent de faire découvrir au plus grand nombre le patrimoine caussenard à travers l’ancienne ferme de la famille de Marie. La Ferme Caussenarde d’Autrefois est née. Leurs enfants et petits-enfants continuent à faire vivre ce patrimoine et ces traditions aujourd’hui universellement reconnus par l’inscription des Causses et des Cévennes au patrimoine mondial de l’UNESCO.

© HPBFerme Caussenarde