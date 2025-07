Visite guidée de la Ferme Christ de la pâture au fromage Willgottheim

Le jeune agriculteur dynamique et précurseur, pratique l’agriculture de conservation des sols et joue la carte de la mutualisation des terres avec ses confrères des villages voisins.

Découvrez comment s’organise une exploitation laitière avec ses vaches, mais aussi la méthanisation, l’agroforesterie et l’atelier de transformation du lait visible de l’extérieur. Un verre de l’amitié et une dégustation de fromages de la ferme vous seront proposés à la fin de la visite. .

4 Grand’Rue de l’Eglise Willgottheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 21 46 92 contact@lebeaujardin.alsace

English :

This young, dynamic and pioneering farmer practices conservation agriculture and shares his land with his colleagues in neighbouring villages.

German :

Der dynamische und fortschrittliche Junglandwirt betreibt eine bodenerhaltende Landwirtschaft und setzt auf die Karte der gemeinsamen Nutzung von Land mit seinen Kollegen aus den Nachbardörfern.

Italiano :

Questo giovane e dinamico agricoltore è un precursore, pratica l’agricoltura conservativa e condivide la sua terra con i colleghi dei villaggi vicini.

Espanol :

Este joven y dinámico agricultor es un precursor, practica la agricultura de conservación y comparte sus tierras con sus colegas de los pueblos vecinos.

