Visite guidée de la ferme de Monsieur, Ferme de Monsieur, Mandres-les-Roses

Informations pratiques

Visite guidée de la ferme de Monsieur Dimanche 20 septembre, 14h00, 16h00 Ferme de Monsieur Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée de la Ferme de Monsieur, évoquation de son histoire et des anciens usages agricoles des origines à maintenant

Ferme de Monsieur 4 rue du Général Leclerc 94520 Mandres-les-Roses Mandres-les-Roses 94520 Val-de-Marne Île-de-France 0145988649 http://mairiedemandreslesroses.fr Monsieur, Frère du Roi Louis XVI avait acheté en 1774 le fief des Tours Grises. Marquis de Brunoy, il constitua, dès 1776, sur ses terres de Mandres, une réserve de chasse. Dans la plaine de Mandres, de petits bois (les remises) servaient à la reproduction du gibier.

Faisans, perdreaux, lièvres et pigeons dévastaient les récoltes. Les gardes de Monsieur piétinaient toute l’année, vignes et labours. Les laboureurs de Mandres dénonçaient aussi l’abandon à peu près total de l’exploitation de la Ferme St Martin.

La vente des biens nationaux par le Comité d’aliénation dès 1790 (Fiefs St Martin et St Thibault) satisfit partiellement les revendications du monde paysan.

Désormais, les vignerons possédaient les terres que leur famille cultivait parfois depuis le XVe.

Le citoyen Nyons acheta le Manoir des Chartreux qu’il morcela en 1793 (Cour 1).

La Ferme de Monsieur avait résisté au morcellement. Placée sous séquestre, après l’émigration du Comte de Provence, elle est vendue à un cultivateur de la Somme (Sellier) sous le Directoire et rattachée en 1813 au majorat de Grosbois par le Prince de Wagram.

Sous la Révolution et l’Empire, le pouvoir est exercé par la bourgeoisie révolutionnaire (Cazeaux, Blondat, Loche) qui avaient investi ses assignats dans l’achat d”un capital foncier.

L’agriculture, grâce au blocus continental, connut une réelle prospérité.

Les visiteurs pourront découvrir un ancien domaine dont les origines remontent au 18ème siècle.

Une architecture typique des fermes franciliennes avec une cour centrale, des bâtiments en pierre et un ancien colombier.

Il s’agit d’un domaine ayant appartenu au frère de Louis XVI surnommé « Monsieur » d’où le nom du site. Accès libre, parking à proximité, transports en commun: bus 423, à partir RER A Boissy Saint Léger, bus 4111 à partir RER D Brunoy

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©Bernard Lechevalier