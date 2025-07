Visite guidée de la ferme de spiruline Spiral des Sables Varennes-sur-Loire

6, rue des sables Varennes-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-07-30 10:30:00

fin : 2025-08-27 12:00:00

Sur sa micro-ferme située entre Varennes-sur-Loire et Villebernier, Amandine cultive, récolte et sèche la spiruline. Venez percer les mystères de cet aliment ancestral.

Présentation, à l’abri sous la serre, de l’histoire de la spiruline, sa composition et ses bienfaits. Vous visionnerez une vidéo présentant les étapes du bassin au produit fini, l’observerez au microscope et vous dégusterez la spiruline sous différentes formes.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 30 juillet 2025 de 10h30 à 12h.

Mercredi 6 août 2025 de 10h30 à 12h.

Mercredi 13 août 2025 de 10h30 à 12h.

Mercredi 20 août 2025 de 10h30 à 12h.

Mercredi 27 août 2025 de 10h30 à 12h.

Mercredi 3 septembre 2025 de 10h30 à 12h.

Mercredi 10 septembre 2025 de 10h30 à 12h. .

6, rue des sables Varennes-sur-Loire 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 01 79 45 92 spiraldessables@gmail.com

English :

On her micro-farm between Varennes-sur-Loire and Villebernier, Amandine grows, harvests and dries spirulina. Come and discover the mysteries of this ancestral food.

German :

Auf ihrer Mikrofarm zwischen Varennes-sur-Loire und Villebernier baut Amandine Spirulina an, erntet und trocknet sie. Kommen Sie mit, um die Geheimnisse dieses uralten Nahrungsmittels zu lüften.

Italiano :

Nella sua micro-fattoria tra Varennes-sur-Loire e Villebernier, Amandine coltiva, raccoglie ed essicca la spirulina. Venite a scoprire i misteri di questo antico alimento.

Espanol :

En su microgranja situada entre Varennes-sur-Loire y Villebernier, Amandine cultiva, cosecha y seca la espirulina. Venga a descubrir los misterios de este alimento ancestral.

