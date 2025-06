Visite guidée de la Ferme des Peupliers Flipou 11 juillet 2025 10:30

Eure

Visite guidée de la Ferme des Peupliers 31 Route d’Orgeville Flipou Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 10:30:00

fin : 2025-07-11 12:00:00

Date(s) :

2025-07-11

Visite de la Ferme des Peupliers pour découvrir la fabrication de nos délicieux yaourts, du champ à la cuillère !

Venez vivre une aventure fermière !

À la Ferme des Peupliers, nous fabriquons des produits laitiers fermiers depuis 1963, exclusivement avec le bon lait de nos vaches, et en utilisant un savoir-faire artisanal. Au cours de cette visite guidée, vous en apprendrez plus sur nos 4 métiers et sur la fabrication de nos yaourts fermiers… du champ, à la cuillère ! Vous rencontrerez nos vaches laitières et leurs veaux (pas de biberon donné aux veaux), et en apprendrez plus sur leur alimentation et leur traite. Enfin, vous découvrirez les étapes de transformation de leur lait en délicieux yaourt.

Voici le déroulé de cette visite guidée, qui durera environ 1h30.

(1). Accueil et projection d’un film de présentation.

(2). Visite de la ferme.

(3). Dégustation de yaourts.

(4). Tour dans la boutique de notre ferme pour retrouver nos produits et ceux de producteurs locaux.

À noter les tarifs fixés comprennent :

– la présence d’un(e) guide pendant toute la durée de la visite

– un yaourt offert en dégustation

– les frais de transaction de la plateforme de réservation

31 Route d’Orgeville

Flipou 27380 Eure Normandie +33 2 32 49 72 32

English : Visite guidée de la Ferme des Peupliers

Visit the Ferme des Peupliers to see how our delicious yogurts are made, from field to spoon!

Come and experience a farm adventure!

At Ferme des Peupliers, we’ve been making free-range dairy products since 1963, using only the best milk from our cows, and our traditional know-how. During this guided tour, you’ll learn more about our 4 trades and how we make our farmhouse yoghurts… from field to spoon! You’ll meet our dairy cows and their calves (no bottle-feeding), and learn more about their feeding and milking. Finally, you’ll discover the steps involved in transforming their milk into delicious yoghurt.

Here’s the schedule for this guided tour, which lasts around 1h30.

(1). Welcome and showing of an introductory film.

(2). Tour of the farm.

(3). Yogurt tasting.

(4). Tour of our farm store to find our products and those of local producers.

Please note: prices include :

– the presence of a guide for the duration of the visit

– a free yogurt tasting

– booking platform transaction fees

German :

Besuchen Sie die Ferme des Peupliers und erfahren Sie, wie unsere köstlichen Joghurts vom Feld bis zum Löffel hergestellt werden!

Erleben Sie ein Bauernhofabenteuer!

Auf der Ferme des Peupliers stellen wir seit 1963 bäuerliche Milchprodukte her, ausschließlich mit der guten Milch unserer Kühe und mit handwerklichem Geschick. Während dieser Führung erfahren Sie mehr über unsere vier Berufe und die Herstellung unseres Bauernjoghurts vom Feld auf den Löffel! Sie werden unsere Milchkühe und ihre Kälber kennenlernen (die Kälber bekommen keine Flasche) und mehr über ihre Ernährung und das Melken erfahren. Schließlich erfahren Sie, wie ihre Milch zu köstlichem Joghurt verarbeitet wird.

Hier ist der Ablauf dieser Führung, die etwa 1,5 Stunden dauern wird.

(1). Begrüßung und Vorführung eines Präsentationsfilms.

(2). Besichtigung des Bauernhofs.

(3). Verkostung von Joghurt.

(4). Rundgang durch unseren Hofladen, um unsere Produkte und die von lokalen Produzenten zu finden.

Hinweis: Die festgelegten Preise beinhalten :

– die Anwesenheit eines/r Fremdenführers/in während der gesamten Dauer des Besuchs

– ein kostenloser Joghurt zur Verkostung

– die Transaktionskosten der Buchungsplattform

Italiano :

Visitate la Ferme des Peupliers per scoprire come vengono prodotti i nostri deliziosi yogurt, dal campo al cucchiaio!

Venite a vivere un’avventura in fattoria!

Alla Ferme des Peupliers produciamo prodotti lattiero-caseari di fattoria dal 1963, utilizzando solo il buon latte delle nostre mucche e il nostro know-how tradizionale. Durante questa visita guidata, scoprirete i nostri 4 mestieri e come produciamo i nostri yogurt di fattoria… dal campo al cucchiaio! Incontrerete le nostre mucche da latte e i loro vitelli (senza biberon) e imparerete di più sulla loro alimentazione e mungitura. Infine, scoprirete le fasi della trasformazione del loro latte in un delizioso yogurt.

Ecco il programma della visita guidata, che durerà circa 1 ora.

(1). Accoglienza e proiezione di un filmato introduttivo.

(2). Visita della fattoria.

(3). Degustazione di yogurt.

(4). Visita al nostro spaccio aziendale per trovare i nostri prodotti e quelli dei produttori locali.

Nota bene: i prezzi comprendono :

– la presenza di una guida per tutta la durata della visita

– una degustazione gratuita di yogurt

– spese di transazione della piattaforma di prenotazione

Espanol :

Visite la Ferme des Peupliers para descubrir cómo se elaboran nuestros deliciosos yogures, del campo a la cuchara

¡Venga a vivir una aventura en la granja!

En la Ferme des Peupliers, elaboramos productos lácteos de granja desde 1963, utilizando únicamente la buena leche de nuestras vacas y nuestro saber hacer tradicional. Durante esta visita guiada, conocerá mejor nuestros 4 oficios y cómo elaboramos nuestros yogures de granja… ¡del campo a la cuchara! Conocerá a nuestras vacas lecheras y a sus terneros (sin biberón), y aprenderá más sobre su alimentación y ordeño. Por último, descubrirá los pasos necesarios para transformar su leche en delicioso yogur.

Este es el programa de esta visita guiada, que durará aproximadamente una hora y media.

(1). Bienvenida y proyección de una película introductoria.

(2). Visita a la granja.

(3). Degustación de yogures.

(4). Visita a la tienda de la granja para conocer nuestros productos y los de los productores locales.

Atención: los precios incluyen :

– la presencia de un guía durante toda la visita

– una degustación gratuita de yogur

– los gastos de transacción de la plataforma de reservas

