Visite guidée de la Ferme du Château Pfastatt

Visite guidée de la Ferme du Château

2 rue de la Ferme Pfastatt Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29 12:00:00

Date(s) :

2025-10-29

La Ferme du Château est une exploitation agricole en Agriculture Biologique.

Déroulé de la visite

– Accueil au cœur de l’exploitation agricole avec présentation de l’historique du site

– Visite de la serre et ses cultures d’été, visite des cultures plein-champ et visite du verger et ses différentes variétés de fruitiers

– Visite de la mini-ferme

– Pot de remerciement et possibilité de faire des achats dans le magasin fermier.

A partir de 6 ans.

La Ferme du Château vous accueille au sein de son magasin fermier qui vous propose toute l’année leurs fruits et légumes bio cultivés sur place mais aussi un large choix de produits de partenaires locaux !

Plus de 70 producteurs locaux travaillent avec eux pour vous faire découvrir les bons produits de la région !

La Ferme du Château, c’est aussi une exploitation agricole la SCEA Nussbaumer. Silvain, David et toute l’équipe cultivent sous serres et ‘en plein champ’ de multiples variétés de légumes de saison mais aussi des fruits dans le magnifique verger situé en face de la ferme. Toute la production est certifiée Agriculture Biologique.

Avec du maraîchage sur 7 hectares, ainsi qu’un verger de 1200 arbres fruitiers, la ferme vous propose un choix de légumes Bio complet pour chaque saison.

2 rue de la Ferme Pfastatt 68120 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

English :

La Ferme du Château is an organic farm.

Tour

– Welcome to the heart of the farm, with a presentation of the site?s history

– Tour of the greenhouse and its summer crops, tour of the open-field crops and tour of the orchard and its different varieties of fruit trees

– Visit to the mini-farm

– Thank-you drink and opportunity to store in the farm store.

Ages 6 and up.

German :

Die Ferme du Château ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der biologischen Landbau betreibt.

Ablauf der Besichtigung

– Empfang im Herzen des landwirtschaftlichen Betriebs mit Vorstellung der Geschichte des Standorts

– Besichtigung des Gewächshauses mit seinen Sommerkulturen, Besichtigung der Freilandkulturen und Besichtigung des Obstgartens mit seinen verschiedenen Obstsorten

– Besuch des Mini-Bauernhofs

– Dankeschön-Trink und Möglichkeit, im Bauernladen einzukaufen.

Ab 6 Jahren.

Italiano :

La Ferme du Château è una fattoria biologica.

Visita

– Accoglienza nel cuore della fattoria con presentazione della storia del sito

– Visita della serra e delle colture estive, delle colture in pieno campo e del frutteto con le sue diverse varietà di alberi da frutto

– Visita alla mini-fattoria

– Aperitivo di ringraziamento e possibilità di fare acquisti nel negozio della fattoria.

Per bambini a partire dai 6 anni.

Espanol :

La Ferme du Château es una granja ecológica.

Visita

– Bienvenida al corazón de la granja con una presentación de la historia del lugar

– Visita del invernadero y sus cultivos de verano, visita de los cultivos al aire libre y visita del huerto y sus diferentes variedades de árboles frutales

– Visita a la minigranja

– Bebida de agradecimiento y posibilidad de comprar en la tienda de la granja.

Para niños a partir de 6 años.

